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Новости

23.01.2018 15:44

Кражи с голливудским размахом, новая школа в деревне и алименты от детей

Видеоанонс «Губернского наблюдателя»

СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Билет на шоу-балет. Подводим итоги розыгрыша и объявляем новый.

- В каких случаях родители могут претендовать на алименты от детей? И когда в Богданихе начнут строить новую школу?

- В музей ты можешь не ходить, но ЕГО работы видел точно. «Герой губернии» - Марк Малютин.

- Угнать за 60 секунд. Ивановские автоворы действовали с голливудским размахом.


Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.



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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней
				
сегодня, 15:42

				

				Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней 
									
								

					
	 И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода
				
сегодня, 10:05

				

				На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода 
									
								

					
	 Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)
				

				

	    			
    
	    				
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