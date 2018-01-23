Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

23.01.2018 14:58

Задержанному в Иванове наркодилеру грозит до 20 лет тюрьмы

Злоумышленник сбывал наркотики через тайники-закладки (фото)

В областном центре сотрудники полиции задержали подозреваемого в сбыте наркотиков в крупном размере.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта оперативники обнаружили и изъяли более 220 граммов наркотического средства «спайс», а также предметы и материалы для упаковки и расфасовки наркотиков. Установлено, что ранее злоумышленник уже успел сбыть через тайник-закладку более 150 граммов спайса, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

Возбуждено уголовное дело. Наркодилеру грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба регионального УМВД



ключевые слова: наркотики полиция
  • оцените новость:
  • (0)
  • 3087
  • 2







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (2)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Необыкновенный Ёжъ 37								
							
    • 
							
  • 23.01.2018 17:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Меньше закладок будет и поставщиков сольёт...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • вчера, 11:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							На его место придут другие, толку то?
    
За 220гр мохорки 20лет? - которую запретили "неделю" назад, якобы за то, что плохо пахнет и влияет на мозг, ну дык не нужно жрать её в 3 горла, если сидра выпить 5 литров за раз, тоже не поздоровится. - Давайте сидр запретим?
    
 он коксом барыжил чтоли? - над этим же дебилом вся зона ржать будет.
    
3года ему для профилактики, и работу по выпилу леса там где сейчас -60
    
вот это будет и наказание и профит от него.
    
Ну дадим ему 20ку, - он загнется там и все, если не загнется 20лет кормить мартышку в клетке, зачем это бюджету? 20лет лес валить тоже не выход, он подохнет через 5, а на него тратили силы, воспитатели в детском саду, учителя, дали образование, профессия наверняка есть - используйте это.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней
				
сегодня, 15:42

				

				Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней 
									
								

					
	 И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3575						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода
				
сегодня, 10:05

				

				На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода 
									
								

					
	 Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4851						
    •