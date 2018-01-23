Задержанному в Иванове наркодилеру грозит до 20 лет тюрьмы

Злоумышленник сбывал наркотики через тайники-закладки (фото)

В областном центре сотрудники полиции задержали подозреваемого в сбыте наркотиков в крупном размере.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта оперативники обнаружили и изъяли более 220 граммов наркотического средства «спайс», а также предметы и материалы для упаковки и расфасовки наркотиков. Установлено, что ранее злоумышленник уже успел сбыть через тайник-закладку более 150 граммов спайса, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

Возбуждено уголовное дело. Наркодилеру грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба регионального УМВД

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