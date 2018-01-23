Новости
23.01.2018 14:58
Задержанному в Иванове наркодилеру грозит до 20 лет тюрьмы
Злоумышленник сбывал наркотики через тайники-закладки (фото)
В областном центре сотрудники полиции задержали подозреваемого в сбыте наркотиков в крупном размере.
В ходе обыска по месту жительства фигуранта оперативники обнаружили и изъяли более 220 граммов наркотического средства «спайс», а также предметы и материалы для упаковки и расфасовки наркотиков. Установлено, что ранее злоумышленник уже успел сбыть через тайник-закладку более 150 граммов спайса, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
Возбуждено уголовное дело. Наркодилеру грозит до 20 лет лишения свободы.
Фото: пресс-служба регионального УМВД
- оцените новость:
-
(0)
- 3087
- 2
Комментарии (2)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 15:42Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней
И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию
-
(1)
- 3575
сегодня, 11:45Прокуратура: обвинение главного редактора "Барса" в подкупе не подтверждается совокупностью доказательств
-
(3)
- 2720
сегодня, 10:05На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода
Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)
-
(0)
- 4851
сегодня, 09:50В Иванове задержан подозреваемый в убийстве трех человек
Фото
-
(0)
- 6622
За 220гр мохорки 20лет? - которую запретили "неделю" назад, якобы за то, что плохо пахнет и влияет на мозг, ну дык не нужно жрать её в 3 горла, если сидра выпить 5 литров за раз, тоже не поздоровится. - Давайте сидр запретим?
он коксом барыжил чтоли? - над этим же дебилом вся зона ржать будет.
3года ему для профилактики, и работу по выпилу леса там где сейчас -60
вот это будет и наказание и профит от него.
Ну дадим ему 20ку, - он загнется там и все, если не загнется 20лет кормить мартышку в клетке, зачем это бюджету? 20лет лес валить тоже не выход, он подохнет через 5, а на него тратили силы, воспитатели в детском саду, учителя, дали образование, профессия наверняка есть - используйте это.