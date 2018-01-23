Уроженка Ивановской области показала лучший результат сезона в мире в беге на 1000 м

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20 января прошли Всероссийские соревнования по легкой атлетике на призы губернатора Оренбургской области «Оренбургская миля». Эти состязания являются 6-м этапом зимнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики в 2018 году. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Оренбургской, Московской, Курской, Ивановской, Самарской, Свердловской, Ульяновской областей, Пермского края, Чувашии, Башкортостана и Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга.

В беге на 1000 метров с лучшим результатом сезона в мире победила уроженка Ивановской области Александра Гуляева - 2.40,11. Всего 0,04 секунды уступила ей вернувшаяся в спорт Анастасия Макарова (Баздырева).

«В Оренбурге получилось справиться с задачей. К сезону готовились в Киргизии. Получилось всё так, как обговорили с тренером Владимиром Божко», - рассказала Александра Гуляева.

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Отметим, что в соревнованиях принимала участие еще одна уроженка Ивановской области Анна Кукушкина. В настоящее время она выступает за Московскую область. По итогам соревнований в беге на 60 метров у женщин бывшая представительница Ивановской области стала чемпионкой с результатом 7,50 секунд.