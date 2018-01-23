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Новости

23.01.2018 14:02

В Иванове избавятся от тысячи аварийно-опасных деревьев

Работы по сносу уже начались (фото)

Сегодня бригада подрядной организации управления благоустройства ивановской мэрии работала на улице Степанова в районе дома №24. Здесь по заявке местных жителей было ликвидировано аварийно-опасное дерево. Оно имело большое дупло и опасный угол наклона, также была определена сухостойность. Спиливали дерево при помощи автовышки, в безопасном для пешеходов режиме. Все бревна и ветки распилены на части и будут незамедлительно убраны, заверили в администрации города.

В 2017 году подрядными организациями городского управления благоустройства в рамках муниципального контракта осуществлен снос 782 аварийно-опасных деревьев. За 2017 год подготовлено и выдано 418 разрешений на снос зеленых насаждений. На основании указанных разрешений произведен снос деревьев 1559 деревьев, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

«Если граждане заметили потенциально опасное дерево на придомовой территории, то необходимо обратиться с заявкой в управляющую организацию. За состоянием деревьев, находящихся на территориях общего пользования, наблюдает управление благоустройства, заявки граждан принимают в отделе по охране окружающей среды. Сотрудники управления производят обследование и выносят вердикт, согласно которому дерево может быть снесено либо подвергнуто кронированию. Если дерево здорово, то в заявке на снос отказывают», - говорится в сообщении мэрии.

Ежегодно администрацией города проводятся мероприятия по сносу аварийных деревьев, высадке новых зеленых насаждений. В рамках субботников в этом году высажено 1043 деверева на территориях общего пользования вдоль оживленных трасс и в парках города областного центра.

По информации управления благоустройства, на содержание и ремонт объектов озеленения выделено на 2018 год порядка 11 млн рублей. В рамках выделенных средств планируется снести около 1000 аварийно-опасных деревьев.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: деревья снос
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Комментарии (9)

	


	

	

		
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									Русалка								
							
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  • 23.01.2018 15:10
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										+1
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							А можно парк им. Степанова тоже как-то почисть от сухостоя, а то там столько деревьев в ужасном состоянии, что рано или поздно все бедой обернется, и только тогда будут меры принимать по нашему обычаю про жаренного петуха.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									yotafon								
							
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  • 23.01.2018 15:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							отлично, пора срубать старый трухляк								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Prokhogiy								
							
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  • 23.01.2018 18:13
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Когда сажать начнём??? а то план по вырубке в каждом ЖРУ, а плана посадки деревьев нет! Побольше автостоянок в центре!!!Интересно сколько деревьев спилили за прошедшие пару лет!А сейчас деревце по 1000 рублей стоит!Хорошая кормушка будет для "озеленителей".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									99d								
							
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  • 23.01.2018 18:25
    • 
														
    
								
      
									
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										-1
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							Прохожий, а самому то слабо что либо посадить? Или только прохаживаться умеете, да слюной брызгать?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Городской								
							
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  • 23.01.2018 19:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Плановые работы по превращению Иваново в экологическую помойку продолжаются. Газоны они уже угробили. Теперь добивают зеленые насаждения. По ихнему это "год экологии". Ну что же, ивановцев можно поздравить с токсичной и ядовитой атмосферой. Кстати, вот по этому по онкологии мы занимаем первые места в России. Спиливайте дальше. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									serov.sn78								
							
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  • 23.01.2018 19:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							В Иванове избавятся от тысячи точнее от миллионов рублей ,за которые вырубят деревья для освобождения территории очередного магнита.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									123123								
							
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  • 23.01.2018 19:35
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										+1
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							ВОВА-ПИЛОРАМА! И этим все сказано...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									003								
							
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  • вчера, 10:20
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    • 
										+1
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							По адресу Инженерная 2а около 8 опасных и сухих деревьев,которые нависают на тротуар и дорогу.Всем всеравно и администрации и УК.Когда упадёт какая-нибудь веточка на голову,тогда уже уголовная ответственность наступит.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • вчера, 10:27
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							сейчас дров то нарубят)) для застройки 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней
				
сегодня, 15:42

				

				Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней 
									
								

					
	 И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода
				
сегодня, 10:05

				

				На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода 
									
								

					
	 Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)
				

				

	    			
    
	    				
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