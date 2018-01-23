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Новости

23.01.2018 12:44

Ивановские конькобежки завоевали медали на этапе Кубка России

Фото

18-19 января на льду спорткомплекса «Крылатское» в Москве прошли соревнования по конькобежному спорту в рамках четвертого этапа Кубка России. В соревнованиях приняли участие сильнейшие конькобежцы страны, которые разыграли комплекты медалей на дистанциях 500 метров, 1000 метров, 1500 метров, 3000 метров и 5000 метров, а также в масстарте.

Ивановская конькобежка, выступающая в параллельном зачете за Московскую область Анна Опытова, первенствовала на дистанции 1500 метров, а на дистанции 1000 метров завоевала серебро. Другая представительница Ивановской области Елена Сохрякова стала второй на дистанции 3000 метров.

Добавим, что обе спортсменки стали призерами женского командного спринта. Елена Сохрякова в составе сборной Краснодарского края завоевала золото, а Анна Опытова, выступая за Московскую область, поднялась на вторую ступень пьедестала почета.

Заключительный пятый этап Кубка России по конькобежному спорту пройдет в Кирове.



ключевые слова: конькобежный спорт Кубок России
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									ивановец но не кран								
							
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  • 23.01.2018 21:23
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							неужели еще кто то хочет быть спортсменом в россии
    
после такого наплевательского отношения спортивных чиновников к ТОПовым спортсменам - олимпиада в Бразилии и Южной Корее наглядный пример								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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