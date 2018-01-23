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Ушел из жизни экс-председатель Ивановской областной федерации самбо
Заслуженный тренер России скончался после продолжительной болезни
Именитый ивановский тренер, директор Института физкультуры и спорта ИвГУ Александр Лукьянович Дорошенко скончался сегодня на 69-м году жизни. Он жил и работал в Иванове с 1979 года. Начинал тренером по самбо в детско-юношеской спортшколе областного спорткомитета, а затем работал старшим преподавателем в ИГХТУ. В 2001 году возглавил кафедру физкультуры и безопасности жизнедеятельности ИвГУ.
Ивановскую областную федерацию самбо возглавлял с1980 года. Являлся вице-президентом всероссийской федерации самбо. Судья международной категории экстра-класса. За большой вклад и активное участие в развитии самбо награжден серебряным орденом FIAS.
За развитие спортивной сферы области и страны имеет многочисленные награды.
Гражданская панихида состоится 25 января 2018 г. в 11.30 в ритуальном зале на ул. Парижской Коммуны, 145 А.
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