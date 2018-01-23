На 30 железнодорожных станциях региона выявлены нарушения

Не проведена дополнительная оценка их уязвимости

Ивановская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о транспортной безопасности на железнодорожных объектах. В результате были выявлены нарушения. Так, в частности, было установлено, что Северная дирекция управления движением (входит в ОАО «РЖД») не провела дополнительную оценку уязвимости 30 железнодорожных станций, расположенных на территории Ивановской области.

Для устранения выявленных нарушений начальнику дирекции прокуратурой внесено представление.

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