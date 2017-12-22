Прокуратура установила причины обрушения пятиэтажки в Юрьевце

В адрес главы района внесено представление

Опубликованы результаты прокурорской проверки обрушения части многоквартирного дома в Юрьевце.

Напомним, ЧП произошло 22 декабря 2017 года. В шестом часу утра рухнула стена многоквартирного дома на улице Пушкина в Юрьевце. Жертв удалось избежать благодаря бдительному жильцу Владимиру Галочкину - он услышал треск и поднял по тревоге весь дом. Были эвакуированы 54 человека.

По результатам технического обследования дома выявлено, что одной из причин обрушения явилась просадка фундамента и грунтов основания части здания, в результате подмыва грунтовыми водами в совокупности с небольшим запасом несущей способности грунтового основания.

В ходе проверки установлен факт отсутствия дренажной системы у пострадавшего дома и аналогичных домов в периметрах улиц Титова и Пушкина.

«По результатам проверки в адрес главы Юрьевецкого района внесено представление с требованием организовать работы по восстановлению и обустройству систем приема дренажных вод и поверхностного стока», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ивановской области.

По факту обрушения жилого дома возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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