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Новости

23.01.2018 11:57

Прокуратура установила причины обрушения пятиэтажки в Юрьевце

В адрес главы района внесено представление

Опубликованы результаты прокурорской проверки обрушения части многоквартирного дома в Юрьевце.

Напомним, ЧП произошло 22 декабря 2017 года. В шестом часу утра рухнула стена многоквартирного дома на улице Пушкина в Юрьевце. Жертв удалось избежать благодаря бдительному жильцу Владимиру Галочкину - он услышал треск и поднял по тревоге весь дом. Были эвакуированы 54 человека.

По результатам технического обследования дома выявлено, что одной из причин обрушения явилась просадка фундамента и грунтов основания части здания, в результате подмыва грунтовыми водами в совокупности с небольшим запасом несущей способности грунтового основания.

В ходе проверки установлен факт отсутствия дренажной системы у пострадавшего дома и аналогичных домов в периметрах улиц Титова и Пушкина.

«По результатам проверки в адрес главы Юрьевецкого района внесено представление с требованием организовать работы по восстановлению и обустройству систем приема дренажных вод и поверхностного стока», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ивановской области.

По факту обрушения жилого дома возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».



ключевые слова: дом обрушение прокуратура проверка
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Donald Tram Tararam								
							
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  • 23.01.2018 17:17
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										0
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							Причины жильцов мало волнуют .Им плевать , грунтовые воды подмыли фундамент или там фундамента вообще не было .Кто будет выплачивать за потерянное имущество ? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Помидорина								
							
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  • 23.01.2018 17:33
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										+1
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							Улица чья? Пушкина? Вот пусть Пушкин и выплачивет как владелец улицы. А если рухнет дом на улице Титова - Титов платить будет. Что тут непонятного-то? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									serov.sn78								
							
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  • 23.01.2018 23:40
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										0
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							Денег нет ну пусть держатся!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Kapл Бpoкманн								
							
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  • вчера, 12:52
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										+1
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							Ну значится, рыть глубоко не стали. :) Ну и ладно, там при проведении предпроектного обследования уже выяснится, что ливнёвку сделать выйдет куда дороже, чем эти дома расселить. :) Тем более, в силу конструктивных особенностей, прочность связей несущих конструкций там очень сильно снижается со временем. :) Устраняется, но некривыми руками и с отселением невменяемых жильцов. :) Т.е., расселять и так и так. :) Ну а дальше будет тож самое, что и в Приволжске на улице Льнянщиков. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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