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В Шуйском районе нашли гранату, автомат и множество патронов
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции (фото)
В поселке Колобово Шуйского района при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска нашли в частном доме предмет, внешне похожий на гранату РГД. На место происшествия была направлена следственного-оперативная группа.
«Полицейский эксперт осмотрел находку, и, по предварительным выводам специалиста, предмет опасности не представляет», - сообщил IvanovoNews начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.
Также на месте происшествия были найдены несколько стрелянных гильз от пистолета.
В управлении Росгвардии по Ивановской области уточнили информацию. По данным ведомства, найденная граната РГД-5 является учебной.
Кроме того, на месте были обнаружены 89 патронов к револьверу «Наган», 41 малокалиберный патрон, 2 патрона ПМ, около 100 граммов дымного пороха, а также учебный автомат АК.
Фото: пресс-служба регионального Управления Росгвардии
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- Медведь23.01.2018 18:44Берем пачку строительных патронов и лучшую детскую игрушку за 5р.50к наследие СССР
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