Кастинг на конкурс «Мистер Иваново 2018» прошли 20 человек

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21 января в ивановском Центре культуры и отдыха состоялись отборочные туры традиционных ежегодных конкурсов «Джентльмен-шоу 2018», «Мистер Иваново 2018» и «Миссис Иваново 2018».

Кастинг на конкурс «Мистер Иваново 2018» собрал талантливых и смелых юношей. Участники представили визитные карточки: рассказали о себе, своих увлечениях, показали творческие этюды, отражающие их индивидуальность.

Интересы претендентов на звание «Мистера Иваново 2018» отличаются разнообразием: среди них танцы, Web-дизайн, спорт, искусство, игра на музыкальных инструментах, литература, образование, наука, путешествия и многое другое.

По итогам кастинга жюри были отобраны 20 участников, которые продолжат конкурсную борьбу.

Продолжаются кастинги и на конкурс «Миссис Иваново - 2018». 27 января в 15.00 состоится дополнительный отборочный тур. Приглашаются замужние женщины с детьми, возраст значения не имеет.

Участниц ожидают:

- занятия с профессиональными хореографами;

- тематические фотосессии;

- дефиле в коллекциях известных ивановских художников-модельеров;

- опытные визажисты и парикмахеры создадут неповторимый образ каждой участницы к финальному шоу;

- участие в благотворительных акциях и различных мероприятиях;

- ценные призы и подарки от организаторов и спонсоров конкурса.

Подробнее о конкурсе можно узнать в группе социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/missis_ivanovo. Заявки принимаются на почту ckio@bk.ru, а также по адресу ЦКиО: г. Ивново, пр. Ленина, 114, каб. № 44. Справочная информация по телефону: 8 (4932) 37-65-18.



Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



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