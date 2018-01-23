На трассе в Ивановской области перевернулась машина такси

Пассажиры получили переломы (фото, видео)

ДТП случилось 22 января около 13.10 на автодороге Ростов-Иваново-Нижний Новгород в Ивановском районе. 52-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась.

В результате ДТП пострадали пассажиры. 29-летняя девушка получила перелом ребер, 19-летний молодой человек – перелом предплечья.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.

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