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23.01.2018 10:07
В магазине на проспекте Ленина в Иванове произошел пожар
Огонь повредил мебель
Сообщение о возгорании в магазине по адресу: проспект Ленина, 102, поступило на пульт дежурного 22 января в 05.53. Когда на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, происходило задымление в помещении торговой точки.
В результате пожара огонь повредил мебель в магазине на площади 2 квадратных метра. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
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