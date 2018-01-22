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ПОСЛУШАЙТЕ! Для целого райцентра Ивановской области наступил ледниковый период: кто виноват и что делать?
Холодные звонки на нашу «горячую линию» пошли с утра - жители Пестяков трубили: замерзаем! Так холодно, что дети сидят в одежде на уроках. Мерзнут, но занимаются - никакой сокращенной смены и даже предупреждения родителей, что надо бы одеть своих чад потеплее. Согреться жителям негде - ни на работе, ни в квартирах.
А все потому, что кончился уголь. Местная ресурсоснабжающая организация вся в долгах. Поставщики даже отказались передавать топливо. В понедельник-таки удалось договориться, чтобы уголь привезли. 40 тонн 5 местных котельных вместе поглощают по 20 в день. До конца недели поставки все-таки будут. Но что дальше?
Об этом – в комментарии Евгения Нипота.
Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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Компенсируют это тем, что поднимут тарифы ЖКХ россиянам.
План Путина - победа России!
Кремлёвский мамковед:
Как мы писали ранее, депутаты Госдумы одобрили списание 240 млн. $ долга Киргизии. Кстати, с 2000 года Россия простила более 140 млрд. $:
• Куба – 31,7 млрд. $
• Ирак – 21,5 млрд. $
• Монголия – 11,1 млрд. $
• Афганистан – 11 млрд. $
• КНДР – 11 млрд. $
• Сирия – 9,8 млрд. $
• Вьетнам – 9,5 млрд. $
• Эфиопия – 6 млрд. $
• Алжир – 4,7 млрд. $
Если я останусь на посту дольше срока и захочу стать диктатором, пристрелите меня, я не шучу. Это ваша работа — защищать Конституцию и граждан. Помните, это ваш священный долг
(RT (Russia Today) - кремлевский канал, КАРЛ!!!,22.01.2018. 17:39)
1. Отключить телефонную и мобильную связь.
2. Заставить публично извиниться тех, кто уже кому то сообщил.
3. Срочно уволить всех оставшихся адекватных сотрудников администрации(2х человек)
А если серьезно, то надо главе администрации домой, в Пучеж из Пестяков, на рабочей машине ездить не каждый день, а хотя бы раз в неделю!!! и заниматься летом надо было подготовкой района к зиме, а не увольнять неугодных сотрудников и устанавливать хаос в районе.
(с) Финансовые новости