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22.01.2018 21:27

ПОСЛУШАЙТЕ! Для целого райцентра Ивановской области наступил ледниковый период: кто виноват и что делать?

Видео

Холодные звонки на нашу «горячую линию» пошли с утра - жители Пестяков трубили: замерзаем! Так холодно, что дети сидят в одежде на уроках. Мерзнут, но занимаются - никакой сокращенной смены и даже предупреждения родителей, что надо бы одеть своих чад потеплее. Согреться жителям негде - ни на работе, ни в квартирах.

А все потому, что кончился уголь. Местная ресурсоснабжающая организация вся в долгах. Поставщики даже отказались передавать топливо. В понедельник-таки удалось договориться, чтобы уголь привезли. 40 тонн 5 местных котельных вместе поглощают по 20 в день. До конца недели поставки все-таки будут. Но что дальше?

Об этом – в комментарии Евгения Нипота.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									Васька Непутевый								
							
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  • 22.01.2018 21:51
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							ептимать! газ в гейропу, а райцентр по старинке углем топят и на тот денег нет!!! подняли с колен, что бы раком нас поиметь!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Нунифигажсебе!								
							
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  • 22.01.2018 22:40
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							Народ, кто знает, в Пестяках хохлы живут? Наконец-то они замерзнут. Дождались!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Reforg								
							
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  • 22.01.2018 23:44
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							Депутаты Госдумы одобрили списание 240 миллионов долларов долга Киргизии.
    
Компенсируют это тем, что поднимут тарифы ЖКХ россиянам.
    

    
План Путина - победа России!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									BBX  								
							
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  • 23.01.2018 00:55
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							Разрешите дополнить, коллега.
    
Кремлёвский мамковед:
    
Как мы писали ранее, депутаты Госдумы одобрили списание 240 млн. $ долга Киргизии. Кстати, с 2000 года Россия простила более  140 млрд. $:
    

    
• Куба – 31,7 млрд. $
    
• Ирак – 21,5 млрд. $
    
• Монголия – 11,1 млрд. $
    
• Афганистан – 11 млрд. $
    
• КНДР – 11 млрд. $
    
• Сирия – 9,8 млрд. $
    
• Вьетнам – 9,5 млрд. $
    
• Эфиопия – 6 млрд. $
    
• Алжир – 4,7 млрд. $								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									BBX  								
							
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  • 23.01.2018 00:39
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							Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил военным пристрелить его, если он пробудет на своем посту дольше положенного ему срока. Об этом он сказал во время посещения военной базы
    

    
Если я останусь на посту дольше срока и захочу стать диктатором, пристрелите меня, я не шучу. Это ваша работа — защищать Конституцию и граждан. Помните, это ваш священный долг
    
(RT (Russia Today) - кремлевский канал, КАРЛ!!!,22.01.2018. 17:39)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Тото Кутуньё								
							
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  • 23.01.2018 01:01
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										+1
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							Да, извечные вопросы!!! Виноваты конечно же сами жители, а делать надо следующее: 
    
1. Отключить телефонную и мобильную связь.
    
2. Заставить публично извиниться тех, кто уже кому то сообщил.
    
3. Срочно уволить всех оставшихся адекватных сотрудников администрации(2х человек)
    
А если серьезно, то надо главе администрации домой, в Пучеж из Пестяков, на рабочей машине ездить не каждый день, а хотя бы раз в неделю!!! и заниматься летом надо было подготовкой района к зиме, а не увольнять неугодных сотрудников и устанавливать хаос в районе.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Сёмба								
							
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  • 23.01.2018 03:04
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							"Госпрограмма поддержки малого и среднего бизнеса, на которую из федерального бюджета было выделено 120 млрд рублей, не достигла поставленных целей: получить льготные кредиты смогли лишь 0,1% субъектов малого предпринимательства, а количество занятых в секторе продолжает сокращаться."
    
(с) Финансовые новости								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней
				
сегодня, 15:42

				

				Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней 
									
								

					
	 И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода
				
сегодня, 10:05

				

				На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода 
									
								

					
	 Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)
				

				

	    			
    
	    				
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