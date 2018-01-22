Спортсмены из Ивановской области стали призерами Первенства ЦФО по боям на мечах

И теперь готовятся к Чемпионату России (фото)

В минувшие выходные в Москве состоялось Открытое Первенство ЦФО по современному мечевому бою (СМБ) среди детей (до 18 лет). Всего в Первенстве приняли участие 120 спортсменов из 27 клубов со всех регионов Центрального федерального округа.

Ивановскую область представлял клуб «Авалон», двое воспитанников которого заняли призовые места. Это Ксения Сафронова (15 лет, г. Иваново) - 3 место в категории «девушки 14-17 лет, троеборье». И Максим Федотов (10 лет, Ивановский район) - 2 место в номинации «юноши 10-11 лет, лига «В», щит/меч». Теперь спортсмены готовятся к Чемпионату России.

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