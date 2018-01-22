Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

22.01.2018 18:52

Спортсмены из Ивановской области стали призерами Первенства ЦФО по боям на мечах

И теперь готовятся к Чемпионату России (фото)

В минувшие выходные в Москве состоялось Открытое Первенство ЦФО по современному мечевому бою (СМБ) среди детей (до 18 лет). Всего в Первенстве приняли участие 120 спортсменов из 27 клубов со всех регионов Центрального федерального округа.

Ивановскую область представлял клуб «Авалон», двое воспитанников которого заняли призовые места. Это Ксения Сафронова (15 лет, г. Иваново) - 3 место в категории «девушки 14-17 лет, троеборье». И Максим Федотов (10 лет, Ивановский район) - 2 место в номинации «юноши 10-11 лет, лига «В», щит/меч». Теперь спортсмены готовятся к Чемпионату России.



ключевые слова: меч бой Первенство ЦФО
  • оцените новость:
  • (0)
  • 793
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней
				
сегодня, 15:42

				

				Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней 
									
								

					
	 И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3579						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода
				
сегодня, 10:05

				

				На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода 
									
								

					
	 Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4852						
    •