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22.01.2018 18:11
Ивановец ограбил ювелирный магазин, чтобы сделать подарок женщине
Возбуждено уголовное дело
В областном центре расследуется уголовное дело по факту грабежа. Преступление произошло в одном из ювелирных магазинов. Мужчина под видом покупателя выбирал золотое изделие. Заинтересовавшую его цепочку он попросил продавца показать поближе. После того, как ювелирное украшение оказалось у него в руках, лже-покупатель сразу же выбежал с ним из магазина.
Сотрудники торговой точки обратились в полицию. И вскоре личность подозреваемого в грабеже была установлена. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 44-летний ранее судимый за кражу ивановец. По его словам, похищенную цепочку он планировал подарить на день рождения знакомой. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
ключевые слова: ювелирный магазин грабеж полиция
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Комментарии (4)
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- Ворон каркнул22.01.2018 18:35НОРМАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА!!!,ЭТО СВЯТОЕ ПОДАРИТЬ БАБЕ ВОРОВАННОЕ РЫЖЬЕ, уважуха челу !!!!!
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- ruadmin22.01.2018 18:41то есть это нормально грохнуть тебя в подворотне и выдрать тебе золотые зубы? Может какой-то НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА потратит на подарочек?
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- Аристарх Доминикович22.01.2018 21:39Мотив настолько глуп и циничен, что вызывает сомнения в умственной полноценности субъекта. Лучше бы сказал, что жрать нечего. Есть и такие "отцы", что детьми прикрываются.
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- hsif23.01.2018 07:25и что бы изменилось?
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