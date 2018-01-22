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Новости

22.01.2018 17:38

Жительница Ивановской области судится с администрацией и полицией из-за разбитой наледью машины

Женщина пытается добиться возмещения ущерба на сумму 200 тысяч рублей (фото)

Больше года жительница Ивановской области судится с администрацией Кинешемского района и кинешемским отделом полиции. Она требует компенсировать затраты на восстановление своей машины, на которую рухнула наледь с крыши.

Это произошло в Наволоках еще в ноябре 2016 года. На «Мазду» и несколько других машин рухнул снег с крыши. У здания несколько собственников. Владелица пострадавшей иномарки больше года пытается добиться возмещения ущерба. Это около 200 тысяч рублей.

Кинешемский суд установил, что в данном случае ответственность лежит на районной администрации, владеющей частью здания, и отделе полиции, который занимает одно из помещений. Эти структуры должны были следить за своевременной очисткой кровли от снега. Однако ответчики с решением не согласились и обжалуют его сейчас в областном суде.

На фото – та самая «Мазда 6»



ключевые слова: крыша наледь машина суд
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Ворон каркнул								
							
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  • 22.01.2018 18:38
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										+1
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							Это к Карпову, 3 сезон 12 серия.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Donald Tram Tararam								
							
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  • 22.01.2018 19:07
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										+1
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							Респект  автоледи .Хоть кто - то пытается бороться с расхлябностью  коммунальщиков.Удачи тебе ! Пора и с дорожников за разбитую подвеску " бабло " вытягивать.Иначе , этот бардак никогда не закончится.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней
				
сегодня, 15:42

				

				Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней 
									
								

					
	 И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода
				
сегодня, 10:05

				

				На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода 
									
								

					
	 Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)
				

				

	    			
    
	    				
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