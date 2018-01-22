Жительница Ивановской области судится с администрацией и полицией из-за разбитой наледью машины

Женщина пытается добиться возмещения ущерба на сумму 200 тысяч рублей (фото)

Больше года жительница Ивановской области судится с администрацией Кинешемского района и кинешемским отделом полиции. Она требует компенсировать затраты на восстановление своей машины, на которую рухнула наледь с крыши.

Это произошло в Наволоках еще в ноябре 2016 года. На «Мазду» и несколько других машин рухнул снег с крыши. У здания несколько собственников. Владелица пострадавшей иномарки больше года пытается добиться возмещения ущерба. Это около 200 тысяч рублей.

Кинешемский суд установил, что в данном случае ответственность лежит на районной администрации, владеющей частью здания, и отделе полиции, который занимает одно из помещений. Эти структуры должны были следить за своевременной очисткой кровли от снега. Однако ответчики с решением не согласились и обжалуют его сейчас в областном суде.

На фото – та самая «Мазда 6»

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