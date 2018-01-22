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Новости

22.01.2018 17:18

В Ивановской области подростки заменили школьный звонок на музыку классиков

Результат эксперимента

Команда лидеров детского самоуправления Старовичугской средней школы имени Г.В. Писарева инициировала замену звука школьного звонка на музыку классиков. Школьники самостоятельно провели опрос среди своих сверстников и узнали любимых авторов классической музыки у детей. После этого активисты предложили администрации школы на неделю поменять традиционные звонки. Такое нововведение вызвало одобрение среди взрослых и самих учеников. Теперь в школе каждую неделю в качестве сигнала на урок звучит новый автор и одно из его прославленных произведений.

«Как отмечают педагоги, за время проведения проекта знания в области искусства у школьников заметно улучшились», - сообщили в Российском движении школьников.

ключевые слова: школа звонок подростки
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