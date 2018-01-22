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За месяц с небольшим в Ивановской области угарным газом отравились 12 человек
В том числе 7 несовершеннолетних
По данным регионального СУ СКР, за период с 1 декабря 2017-го по 8 января 2018 года в Ивановской области 1 человек погиб и 11, включая 7 несовершеннолетних, пострадали в результате отравления угарным газом.
В большинстве случаев отравление наступило в связи с нарушениями, допущенными самими потерпевшими при эксплуатации газового оборудования. Так, в частности, газовые колонки использовались при отсутствии притока воздуха в помещение, в результате чего происходил эффект обратной тяги и накапливался угарный газ.
«Следственное управление напоминает о правилах эксплуатации газового оборудования: в помещения, где работает газопотребляющее оборудование, должен быть обеспечен приток воздуха: нужно либо приоткрыть окно, либо установить на пластиковые окна приточные клапаны, обеспечивающие вентиляцию помещения. Указанные меры позволят избежать трагедии», - говорится в сообщении СУ СКР.
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