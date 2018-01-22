Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

22.01.2018 16:33

По факту отравления кочегара и его брата угарным газом в котельной проводится доследственная проверка

Следователи осмотрели место происшествия

Как мы сообщали ранее, сегодня в помещении котельной при храме на улице Герцена в Юрьевце зашедшей тута прихожанкой были обнаружены двое мужчин, один из которых был мертв, второй находился в бессознательном состоянии. Выживший мужчина госпитализирован в больницу с признаками отравления угарным газом, его состояние оценивается как тяжелое.

По данному факту Пучежским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ивановской области организовано проведение доследственной проверки.

По имеющейся информации, выживший является работником данной котельной, погибший – его брат, зашедший в гости. Родственники злоупотребляли спиртными напитками, и накануне как раз распивали спиртное.

«В настоящее время сотрудниками следственного управления произведен осмотр места происшествия, назначено судебно-медицинское исследование с целью установления причин смерти погибшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении регионального СУ СКР.



ключевые слова: котельная угарный газ отравление доследственная проверка
  • оцените новость:
  • (0)
  • 1253
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									hsif								
							
    • 
							
  • 22.01.2018 18:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а может зашедшей тама?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней
				
сегодня, 15:42

				

				Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней 
									
								

					
	 И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3575						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода
				
сегодня, 10:05

				

				На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода 
									
								

					
	 Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4851						
    •