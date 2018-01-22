Новости
22.01.2018 16:22
«Стоять! Стрелять будем!»: видео полицейской погони и задержания нарушителя в Иванове
Пытавшийся уйти от преследования водитель не имел прав и был пьян
21 января на улице Парижской Коммуны в Иванове 29-летний молодой человек не выполнил законное требование сотрудников полиции об остановке транспортного средства. В ходе преследования он был задержан. Как оказалось, водитель без прав управлял автомобилем «ВАЗ-21102», находясь в состоянии алкогольного опьянения.
На нарушителя составлены административные материалы по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ - управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством, ст.12.25 КоАП РФ - невыполнение требования об остановке транспортного средства.
Видео: пресс-служба УГИБДД по Ивановской области
ключевые слова: ДПС нарушитель погоня задержание
- оцените новость:
-
(1)
- 3527
- 7
Комментарии (7)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 15:42Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней
И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию
-
(1)
- 3579
сегодня, 11:45Прокуратура: обвинение главного редактора "Барса" в подкупе не подтверждается совокупностью доказательств
-
(3)
- 2723
сегодня, 10:05На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода
Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)
-
(0)
- 4852
сегодня, 09:50В Иванове задержан подозреваемый в убийстве трех человек
Фото
-
(0)
- 6625
Ощущение, что звук записывали и накладывали потом.
И сирены нет...