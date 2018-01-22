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22.01.2018 15:17
Безработный ивановец похитил из магазина Wi-Fi-роутеры
Полиция задержала злоумышленника
В полицию с заявлением обратился заместитель управляющего магазина цифровой и бытовой техники на улице Куконковых в Иванове. Мужчина сообщил, что неизвестный тайно похитил два Wi-Fi-роутера на общую сумму порядка 10 тысяч рублей.
Прибывшие на место происшествия оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и вскоре установили личность подозреваемого в краже и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался безработный ранее судимый 44-летний местный житель. В содеянном он признался и написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело.
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Комментарии (3)
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- Медведь22.01.2018 15:58в ДНС чтоли? Давно ли туда стали завозить такие дорогие роутеры? д-говн-линки по полтора рубля с кривыми прошивками
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- Тутошний Я22.01.2018 18:04По любому в ДНСе)
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- hsif23.01.2018 07:49тоже небось в подарок...
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