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Новости

22.01.2018 15:17

Безработный ивановец похитил из магазина Wi-Fi-роутеры

Полиция задержала злоумышленника

В полицию с заявлением обратился заместитель управляющего магазина цифровой и бытовой техники на улице Куконковых в Иванове. Мужчина сообщил, что неизвестный тайно похитил два Wi-Fi-роутера на общую сумму порядка 10 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и вскоре установили личность подозреваемого в краже и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался безработный ранее судимый 44-летний местный житель. В содеянном он признался и написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело.



ключевые слова: магазин кража полиция
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 22.01.2018 15:58
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										0
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							в ДНС чтоли? Давно ли туда стали завозить такие дорогие роутеры? д-говн-линки по полтора рубля с кривыми прошивками								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Тутошний Я								
							
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  • 22.01.2018 18:04
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							По любому в ДНСе)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									hsif								
							
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  • 23.01.2018 07:49
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    • 
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							тоже небось в подарок...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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				Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней 
									
								

					
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