Ковчег с мощами 54 новомучеников и исповедников прибывает в Кинешемскую епархию

Священный Синод РПЦ благословил посещение епархий ковчегом с частицами мощей новомучеников и исповедников. В ковчег помещены частицы мощей 54 новомучеников и исповедников Русской Церкви.

23 января в 09.00 ковчег с мощами прибудет в Троицко-Успенский кафедральный собор Кинешмы, где епископ Кинешемский и Палехский Иларион совершит Божественную литургию и молебен.

Затем ковчег с мощами будет принесен во все районные центры Кинешемской епархии:

24 января — г. Заволжск.

25 января — г. Наволоки.

26 января — п. Лух.

27 января — п. Палех.

28 января — п. Пестяки.

29 января — г. Пучеж.

30 января — п. Верхний Ландех.

31 января — г. Юрьевец.

1 февраля — г. Родники.

2 февраля — Макариев-Решемский монастырь.

3 февраля — храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской г. Кинешма.

«Кровь мучеников — семя христианства». Страданиями и мученической кончиной наши соотечественники — архипастыри, священнослужители и миряне в XX веке укрепили основы христианства на Руси, смогли противопоставить агрессивной атеистической пропаганде традиционные для нашей Родины евангельские ценности. Их подвиг во имя веры стал нерушимой преградой, о которую в итоге разбились волны безбожного хаоса. И теперь святые мощи, пребывающие в пределы Кинешемской епархии, несут Божие благословение нам — наследникам тех даров Божиих, которые заслужили новомученики и исповедники своим твердым стоянием в вере Христовой», - говорится в сообщении пресс-службы Кинешемской епархии.

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