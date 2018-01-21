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21.01.2018 17:41В Ивановской области во время пожара погиб 82-летний дедушка
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Новости
22.01.2018 14:16
Еще один дедушка погиб во время пожара в Ивановской области
На этот раз – в поселке Лежнево
Трагедия произошла сегодня около 9 часов утра на 1-й Интернациональной улице в поселке Лежнево. Загорелся жилой частный дом. Площадь возгорания составила 24 квадратных метра. Как нам сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, во время пожара погиб 78-летний дедушка. Причина возгорания устанавливается.
Ранее мы сообщали, что утром 21 января в селе Селищи Южского района сгорел дом. Пожар унес жизнь 82-летнего хозяина жилища.
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