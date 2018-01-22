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Новости

22.01.2018 13:55

За плохую уборку ивановских дворов от снега коммунальщиков будут штрафовать

В областном центре проходят рейдовые осмотры придомовых территорий

Сегодня, 22 января, в Иванове прошли рейдовые осмотры придомовых территорий по оценке качества их расчистки от снега и наледи.

В ходе рейда было обследовано 43 двора многоквартирных домов. Из них 21 придомовая территория была очищена от снега, на 14 управляющими организациями проводились работы. По 8 адресам управляющим компаниям были выданы предостережения в соответствии с действующим законодательством РФ.

«В случае неисполнения предостережений и предписаний по материалам проверки, органы государственного жилищного надзора могут оштрафовать нерадивых исполнителей жилищных услуг», - говорится в сообщении мэрии.

Обследование придомовых территорий специалистами муниципального жилищного контроля продолжается и в настоящее время.



ключевые слова: двор снег уборка рейд штраф
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Комментарии (12)

	


	

	

		
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  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • 22.01.2018 14:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А дороги идеально вычищены? Когда будут ответственных за это штрафовать? И чтоб штрафы не 2-3 тысячи были, а, например, месячный заработок.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ann85								
							
    • 
							
  • 22.01.2018 14:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							24 часа по нормам на расчистку после снегопада у управляшки								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									вмс37								
							
    • 
							
  • 22.01.2018 15:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дороги кстати нормально были очищены, даже сам удивился. Доехал без проблем. А вот до гаража шел по колено.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
    • 
							
  • 22.01.2018 16:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а лопата в гараже, да ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • 22.01.2018 16:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Специально отдали бланоустройство придомовшины в частные руки, что е.ать потом комерсов по полной. Самому государству слабо порядок навести, позор								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									pryoleg								
							
    • 
							
  • 23.01.2018 13:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вам как ни поверни, государство виновато. Не убирают  - позор, отдали в частные руки, сами не могут позор, контролировать собираются - позор. Вы хоть тогда поведайте что вам нужно то от государства? Все? И сразу?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									kardiotonik								
							
    • 
							
  • 22.01.2018 17:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							чистить мало,нодо хорошо  посыпать  дороги,чтобы гололеда не было.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ивановский Маг								
							
    • 
							
  • 22.01.2018 17:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							не надо ничем сыпать, если хорошо почистить, никого гололеда не будет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • 22.01.2018 17:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Надо и чистить, и посыпать. Причём, вовремя. а у нас навалят песка с солью прямо в снег, и оставят эту кашу на день-два минимум. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ивановский Маг								
							
    • 
							
  • 22.01.2018 17:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а потом чем посыпали, летит на машины и на пешеходов								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									один из нас								
							
    • 
							
  • 22.01.2018 19:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А весной от этой дряни тучи пыли.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									tktyf.37@mail.ru								
							
    • 
							
  • 23.01.2018 13:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							в Иваново жилой фонд составляет более 2817 домов
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней
				
сегодня, 15:42

				

				Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней 
									
								

					
	 И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода
				
сегодня, 10:05

				

				На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода 
									
								

					
	 Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)
				

				

	    			
    
	    				
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