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За плохую уборку ивановских дворов от снега коммунальщиков будут штрафовать
В областном центре проходят рейдовые осмотры придомовых территорий
Сегодня, 22 января, в Иванове прошли рейдовые осмотры придомовых территорий по оценке качества их расчистки от снега и наледи.
В ходе рейда было обследовано 43 двора многоквартирных домов. Из них 21 придомовая территория была очищена от снега, на 14 управляющими организациями проводились работы. По 8 адресам управляющим компаниям были выданы предостережения в соответствии с действующим законодательством РФ.
«В случае неисполнения предостережений и предписаний по материалам проверки, органы государственного жилищного надзора могут оштрафовать нерадивых исполнителей жилищных услуг», - говорится в сообщении мэрии.
Обследование придомовых территорий специалистами муниципального жилищного контроля продолжается и в настоящее время.
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Комментарии (12)
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- Софокл22.01.2018 14:36А дороги идеально вычищены? Когда будут ответственных за это штрафовать? И чтоб штрафы не 2-3 тысячи были, а, например, месячный заработок.
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- ann8522.01.2018 14:4324 часа по нормам на расчистку после снегопада у управляшки
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- вмс3722.01.2018 15:41Дороги кстати нормально были очищены, даже сам удивился. Доехал без проблем. А вот до гаража шел по колено.
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- Медведь22.01.2018 16:11а лопата в гараже, да ?
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- макссс22.01.2018 16:15Специально отдали бланоустройство придомовшины в частные руки, что е.ать потом комерсов по полной. Самому государству слабо порядок навести, позор
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- pryoleg23.01.2018 13:46Вам как ни поверни, государство виновато. Не убирают - позор, отдали в частные руки, сами не могут позор, контролировать собираются - позор. Вы хоть тогда поведайте что вам нужно то от государства? Все? И сразу?
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- kardiotonik22.01.2018 17:15чистить мало,нодо хорошо посыпать дороги,чтобы гололеда не было.
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- Ивановский Маг22.01.2018 17:25не надо ничем сыпать, если хорошо почистить, никого гололеда не будет
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- Софокл22.01.2018 17:35Надо и чистить, и посыпать. Причём, вовремя. а у нас навалят песка с солью прямо в снег, и оставят эту кашу на день-два минимум.
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- Ивановский Маг22.01.2018 17:41а потом чем посыпали, летит на машины и на пешеходов
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- один из нас22.01.2018 19:54А весной от этой дряни тучи пыли.
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- tktyf.37@mail.ru23.01.2018 13:28в Иваново жилой фонд составляет более 2817 домов
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