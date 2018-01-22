За плохую уборку ивановских дворов от снега коммунальщиков будут штрафовать

В областном центре проходят рейдовые осмотры придомовых территорий

Сегодня, 22 января, в Иванове прошли рейдовые осмотры придомовых территорий по оценке качества их расчистки от снега и наледи.

В ходе рейда было обследовано 43 двора многоквартирных домов. Из них 21 придомовая территория была очищена от снега, на 14 управляющими организациями проводились работы. По 8 адресам управляющим компаниям были выданы предостережения в соответствии с действующим законодательством РФ.

«В случае неисполнения предостережений и предписаний по материалам проверки, органы государственного жилищного надзора могут оштрафовать нерадивых исполнителей жилищных услуг», - говорится в сообщении мэрии.

Обследование придомовых территорий специалистами муниципального жилищного контроля продолжается и в настоящее время.

поделиться ссылкой:

