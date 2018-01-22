В Иванове пройдет межвузовский турнир «Что? Где? Когда?»

25 января в Ивановском химико-технологическом университете состоится межвузовский турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Планируется, что мероприятие посетит врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

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