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22.01.2018 13:06
В Иванове пройдет межвузовский турнир «Что? Где? Когда?»
25 января в Ивановском химико-технологическом университете состоится межвузовский турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Планируется, что мероприятие посетит врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.
ключевые слова: студенты вузы Что? Где? Когда?
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