Новости
22.01.2018 12:45
В Иванове состоялся финал турнира среди дворовых команд по хоккею с мячом
Фото и результаты
В воскресенье, 21 января, на катке во дворе дома № 50 А на проспекте Строителей в областном центре состоялся финал турнира среди дворовых команд по хоккею с мячом.
Спортивное состязание проходило в рамках реализации проекта «Дворовый тренер» при поддержке «Лиги школьного и дворового спорта» и проекта «Детский спорт».
В финале турнира играли 4 районных команды - «Шторм», «Бурый медведь», «Строитель» и «Звезда». По результатам встреч победу одержала команда «Звезда» (инструктор Н.П. Серохвостов). Победителей и призеров наградили грамотами и призами проекта «Дворовый тренер».
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
ключевые слова: спорт двор хоккей с мячом турнир
- оцените новость:
-
(0)
- 580
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 15:42Нагрубивший девушке-сироте чиновник извинился перед ней
И пообещал решить вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию
-
(1)
- 3579
сегодня, 11:45Прокуратура: обвинение главного редактора "Барса" в подкупе не подтверждается совокупностью доказательств
-
(3)
- 2724
сегодня, 10:05На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода
Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)
-
(0)
- 4852
сегодня, 09:50В Иванове задержан подозреваемый в убийстве трех человек
Фото
-
(0)
- 6628