В Ивановской области работник котельной и его брат отравились угарным газом

Один из мужчин скончался, второй в тяжелом состоянии госпитализирован

Сегодня утром на улице Герцена в Юрьевце прихожанка местной церкви зашла в помещение котельной погреться, где обнаружила двух мужчин, находившихся в бессознательном состоянии. Как сообщил IvanovoNews начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, один из мужчин скончался, второй в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

По предварительным данным, мужчины, являющиеся братьями, отравились угарным газом. Тот, который сейчас в больнице - работник этой самой котельной. Погибший зашел в котельную к брату в гости. Известно, что накануне братья употребляли спиртные напитки.



В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняя все обстоятельства случившегося.

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