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22.01.2018 12:01
В Иванове перебегавшая дорогу вне «зебры» девушка попала под машину
С различными травмами пострадавшую доставили в травмпункт
ДТП случилось 21 января около 12.15 на улице Шошина в областном центре. 26-летняя девушка, перебегая проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, угодила под колеса автомобиля «Рено Логан».
Как сообщили в УГИБДД по Ивановской области, пострадавшую с ушибами предплечья, грудной клетки, затылка и коленного сустава доставили в 1-й травмпункт.
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