В Иванове перебегавшая дорогу вне «зебры» девушка попала под машину

С различными травмами пострадавшую доставили в травмпункт

ДТП случилось 21 января около 12.15 на улице Шошина в областном центре. 26-летняя девушка, перебегая проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, угодила под колеса автомобиля «Рено Логан».

Как сообщили в УГИБДД по Ивановской области, пострадавшую с ушибами предплечья, грудной клетки, затылка и коленного сустава доставили в 1-й травмпункт.

поделиться ссылкой:

