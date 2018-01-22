В Иванове открывается противопожарная квест-комната

Проект ориентирован на приобретение навыков решения сложных задач, связанных с ЧС

24 января в здании областного отделения ВДПО (Всероссийское добровольное пожарное общество) состоится открытие квест-комнаты на противопожарную тематику.

«Данный проект ориентирован на приобретение навыков решения сложных задач, связанных с чрезвычайными и пожароопасными ситуациями, обучение правилам пожарной безопасности, осуществление деятельности в области пожарной безопасности, пропаганду культуры безопасности жизнедеятельности среди различных социальных групп населения», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области.

Проект в первую очередь рассчитан на детей, на формирование у них навыков осознанного безопасного поведения в быту и правила поведения при пожарной опасности.

По легенде в квест-комнате произошло загорание в помещении лаборатории. Перед командой стоит задача выполнить алгоритм действий при пожаре. Время прохождения квеста - 90 минут. Команда должна выполнить 7 заданий.

Данный проект дает возможность рассказать и показать, как созидательную, так и разрушительную сторону одного и того же явления, в данном случае огня, научить мерам предосторожности, а также правилам поведения при возникшем пожаре.

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