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Новости

22.01.2018 11:25

Житель Ивановской области сломал ребра матери за то, что она не дала ему денег на спиртное

По факту криминального происшествия полиция проводит проверку

В полицию поступило сообщение от медсестры ЦРБ о том, что к ним была доставлена 75-летняя жительница Вичугского района. Медики диагностировали у пострадавшей закрытый перелом ребер.

Выехавшие на место происшествия оперативники установили, что незадолго до случившегося потерпевшая находилась дома со своим сыном. На кухне 44-летний мужчина стал просить у матери денег на покупку спиртного. После того, как женщина отказала, родственник нанес пенсионерке несколько ударов кулаком в левый бок.

«По факту криминального происшествия полицейскими проводится проверка, устанавливается степень тяжести телесных повреждений. Решается вопрос о принятии процессуального решения», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: родственники побои травма полиция
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Supermax								
							
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  • 22.01.2018 11:33
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										+1
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							Ватное путибыдло во всей красе!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • 22.01.2018 11:54
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Сажать таких "деток" надо.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alex100								
							
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  • 22.01.2018 14:34
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Скрепненько. Незабудемнепростим и можемповторить.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
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  • 22.01.2018 16:18
    • 
														
    
								
      
									
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							Настоящий руский люд. Вот он, путинский электорад. Поди бухал за переизбрание вовы								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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