Житель Ивановской области сломал ребра матери за то, что она не дала ему денег на спиртное

По факту криминального происшествия полиция проводит проверку

В полицию поступило сообщение от медсестры ЦРБ о том, что к ним была доставлена 75-летняя жительница Вичугского района. Медики диагностировали у пострадавшей закрытый перелом ребер.

Выехавшие на место происшествия оперативники установили, что незадолго до случившегося потерпевшая находилась дома со своим сыном. На кухне 44-летний мужчина стал просить у матери денег на покупку спиртного. После того, как женщина отказала, родственник нанес пенсионерке несколько ударов кулаком в левый бок.

«По факту криминального происшествия полицейскими проводится проверка, устанавливается степень тяжести телесных повреждений. Решается вопрос о принятии процессуального решения», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.

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