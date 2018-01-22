Новости
Житель Ивановской области сломал ребра матери за то, что она не дала ему денег на спиртное
По факту криминального происшествия полиция проводит проверку
В полицию поступило сообщение от медсестры ЦРБ о том, что к ним была доставлена 75-летняя жительница Вичугского района. Медики диагностировали у пострадавшей закрытый перелом ребер.
Выехавшие на место происшествия оперативники установили, что незадолго до случившегося потерпевшая находилась дома со своим сыном. На кухне 44-летний мужчина стал просить у матери денег на покупку спиртного. После того, как женщина отказала, родственник нанес пенсионерке несколько ударов кулаком в левый бок.
«По факту криминального происшествия полицейскими проводится проверка, устанавливается степень тяжести телесных повреждений. Решается вопрос о принятии процессуального решения», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.
- оцените новость:
-
(2)
- 1260
- 4
Комментарии (4)
-
- Supermax22.01.2018 11:33Ватное путибыдло во всей красе!
-
- ЙЯdЪ22.01.2018 11:54Сажать таких "деток" надо.
-
- Alex10022.01.2018 14:34Скрепненько. Незабудемнепростим и можемповторить.
-
- макссс22.01.2018 16:18Настоящий руский люд. Вот он, путинский электорад. Поди бухал за переизбрание вовы
Новость дня
-
(1)
- 3579
-
(3)
- 2725
-
(0)
- 4853
-
(0)
- 6628