В Иванове разыскивается пропавшая две недели назад женщина

Фото, приметы

В областном центре разыскивается 39-летняя Данилова Наталья Вячеславовна. 8 января 2018 года она ушла из дома и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

ПРИМЕТЫ: рост 170 см, худощавого телосложения, светлые волосы до плеч, карие глаза.

ОДЕЖДА: светлый пуховик, синие джинсы, черные замшевые сапоги.

С СОБОЙ: черная сумка.

К поискам пропавшей подключились добровольцы отряда «Лиза Алерт Иваново».

Просьба ко всем, кто видел пропавшую или знает ее местонахождение, сообщать информацию по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02, 102, 112 (2).

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