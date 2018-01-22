В Иванове эпидпорог по ОРВИ превышен на 6%

По данным Управления Роспотребнадзора по Ивановской области, на минувшей неделе в Иванове зарегистрирован 3881 случай ОРВИ. Показатель заболеваемости по совокупному населению оказался выше уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года, на 6,34%.

В целом по области уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидпорога на 16,51%. Всего в регионе за неделю ОРВИ заболел 5451 человек.

Групповая заболеваемость в коллективах не регистрировалась.

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