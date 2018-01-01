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Новости

30 минут назад

Ивановцев приглашают на семинар по вопросам включения их дворов в программу «Городская среда»

Мероприятие состоится в актовом зале мэрии

29 января в областном центре пройдет информационный семинар по вопросам включения дворов в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, а также о порядке и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц. Принять в нем участие могут представители управляющих компаний, ТОСов, ТСЖ, а также все желающие жители города.

Мероприятие состоится в актовом зале городской администрации (каб. 221). Начало – в 16.00.



ключевые слова: двор благоустройство программа семинар
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