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Новости

38 минут назад

В Ивановской области пройдет квест «Сталинградская битва»

К участию приглашаются все желающие в возрасте от 14 лет

2 февраля, в день 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, в Иванове, Шуе, Вичуге, Тейкове, Кохме, Родниковском и Шуйском районах пройдет Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва».

В этот раз события квеста будут происходить не в прошлом, а в настоящем. По легенде квеста игрокам предстоит попробовать себя в роли отечественных журналистов и собрать подлинные исторические факты, таким образом предотвратив переписывание истории страны.

Сценарий квеста создан на основе достоверных исторических фактов и воспоминаний ветеранов Сталинградской битвы. Выполняя задания, участники узнают больше об одном из самых героических сражений в истории России.

Участником квеста может стать любой желающий в возрасте от 14 лет. Для этого необходимо пройти регистрацию и подать заявку на сайте волонтерыпобеды.рф, а затем связаться с руководителем «Волонтеров Победы» в своем регионе.

В Иванове квест состоится 2 февраля в 15:00 на базе Ивановского филиала РАНХиГС, по адресу: ул. Жиделева д. 8. В мероприятии примут участие 12 команд общеобразовательных школ города.

В Вичуге квест состоится 2 февраля в Вичугском многопрофильном колледже.

В Шуе - 4 февраля в 16:00 на пл. Ленина.

Так же в рамках празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 4 февраля состоится поэтический вечер в Молодежном центре на ул. Крутицкой и подведение итогов конкурса творческих работ «Сталинград, мы помним».



ключевые слова: история война Сталинградская битва квест
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