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Новости

51 минуту назад

На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода

Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)

Смертельное ДТП произошло 24 января около 20.45 на автодороге М7 «Волга» «Подъезд к г. Иваново» в Ивановском районе, вблизи поворота на деревню Ломы. Неустановленный автомобиль сбил пешехода – молодого человека (на вид 25-30 лет). При себе имел сумку, которая видна на одном из фото.

Как сообщили в УГИБДД по Ивановской области, водитель с места ДТП скрылся и сейчас находится в розыске.

«Управление ГИБДД просит откликнуться очевидцев ДТП в Ивановском районе. Граждан, обладающих какой-либо информацией об обстоятельствах произошедшего или иной полезной информацией просьба сообщить в дежурную часть ГИБДД УМВД России по Ивановской области по телефонам (84932) 32-50-38 и (84932) 30-44-35».

Фото: УГИБД, УМВД



ключевые слова: ДТП пешеход наезд гибель
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									Виктория Ким								
							
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  • 30 минут назад
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										-1
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							Неосвещенные дороги, отсутствие тротуаров сделали свое дело. И еще: почему-то автомобилисты перестали сигналить пешеходам. на днях один такой проехал мимо меня, чуть не задев мой локоть.Тротуаров у нас нет, шла, оглядываясь, но не будешь же все время пятиться. Оглянулась - а "жигуленок" уже рядом. Остановился у следующего дома, спрашиваю: почему не сигналил, ведь мог сбить - дорога-то узкая. Показывает пальцем у виска. ну что тут сделаешь? Звери, им жизнь человеческая недорога.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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