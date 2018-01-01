На трассе в Ивановской области насмерть сбили пешехода

Водитель с места ДТП скрылся (фото 18+)

Смертельное ДТП произошло 24 января около 20.45 на автодороге М7 «Волга» «Подъезд к г. Иваново» в Ивановском районе, вблизи поворота на деревню Ломы. Неустановленный автомобиль сбил пешехода – молодого человека (на вид 25-30 лет). При себе имел сумку, которая видна на одном из фото.

Как сообщили в УГИБДД по Ивановской области, водитель с места ДТП скрылся и сейчас находится в розыске.

«Управление ГИБДД просит откликнуться очевидцев ДТП в Ивановском районе. Граждан, обладающих какой-либо информацией об обстоятельствах произошедшего или иной полезной информацией просьба сообщить в дежурную часть ГИБДД УМВД России по Ивановской области по телефонам (84932) 32-50-38 и (84932) 30-44-35».

Фото: УГИБД, УМВД

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