В Иванове задержан подозреваемый в убийстве трех человек

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Сегодня рано утром сотрудники вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии задержали в районе Центрального рынка в Иванове гражданина, подозреваемого в убийстве трех человек, совершенном 1 января 2018 года. Об этом IvanovoNews сообщил начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.

В настоящее время подозреваемый передан сотрудникам уголовного розыска. С задержанным проводится работа по установлению его причастности к тройному убийству.

Напомним, жестокое преступление было совершено 1 января 2018 года. В частном доме в Фрунзенском районе областного центра были найдены тела трёх человек - 47-летнего хозяина дома, его сожительницы и ещё одного мужчины. Было установлено, что все трое – убиты. В преступлении подозревается Либин Василий Васильевич, 1980 года рождения.

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