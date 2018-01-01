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Новости

сегодня, 20:50

Губернатор области прокомментировал историю с сиротой в Заволжске

Сегодня мы рассказали о конфликте, который случился между девушкой-сиротой и главой Заволжска Алексеем Предтеченским.

Пресс-служба Правительства Ивановской области распространила заявление губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского по данному факту:
"Ни при каких обстоятельствах чиновник не имеет права хамить людям. Такое поведение чиновника недопустимо. Прав человек или не прав, работа (чиновника) - выслушать и решать проблему."

Девушка пришла на прием, чтобы отказаться от выделенной ей квартиры - по ее словам, жилье находится в неудовлетворительном состоянии, принести в такие условия своего грудного ребенка она не может.
В ответ девушка получила ряд резких заявлений, включая нецензурную лексику и отказ в проведении косметического ремонта.

Запись разговора можно посмотреть и послушать ЗДЕСЬ.


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Комментарии (8)

	


	

	

		
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									Олег Костин								
							
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  • сегодня, 21:18
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										+1
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							Губернатору зачёт 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									rfhfgep78								
							
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  • сегодня, 21:29
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										+1
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							Какой зачёт?... Он решил проблему с жильём? Он уволил хама? Он нашёл на его место нового толкового администратора?  - Он не сделал = НИ-ЧЕ-ГО. Поговорил.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									sasha z								
							
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  • сегодня, 21:49
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										+1
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							время покажет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									IdocI								
							
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  • 39 минут назад
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										0
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							Все правильно. Нужно было выслушать и сказать, что будет решать проблему. По мере наполнения бюджета. А поскольку сельские бюджеты в основном "дырявые", то потом,  через ...эээ. некоторое время. А девушке нужно слушать больше телевизор, где из года в год говорят, что условия кредитования населения только улучшаются, а зарплата растет. Что не так?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									adimiv old								
							
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  • 23 минуты назад
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										0
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							Я бы порекомендовал губернатору ещё обязать сиротинушку сочетаться законным браком, а то она и мать одиночка и с мужем одновременно. Пусть выбирает что нибудь одно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Sanecheg								
							
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  • 8 минут назад
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										0
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							У неё проблема с жильём ? Она на улице живёт ? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									kjutr								
							
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  • 44 минуты назад
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										0
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							БЕСПОЛЕЗНО ГЛУПОМУ НЕ  ДОКАЖЕШЬ УМНОМУ НЕ ОБЪЯСНИШЬ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Sanecheg								
							
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  • 9 минут назад
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							Тот редкий случай когда чиновник прав.
    
Не нравится квартира нахаляву ? Покупай сама какую хочешь ! Сделать ремонт сложно ? Денег на ремонт нет ? Нахрена рожать детей тогда, если ни жилья ни денег ??? А если есть жильё, то зачем пришла тогда ? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Жителям рухнувшего в Юрьевце дома выделили еще 38,5 миллионов
				
сегодня, 10:37

				

				Жителям рухнувшего в Юрьевце дома выделили еще 38,5 миллионов 
								

					
	 Владимиру Галочкину, который вывел соседей до обрушения, квартиру уже купили
				

				

	    			
    
	    				
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