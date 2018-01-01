Губернатор области прокомментировал историю с сиротой в Заволжске

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сегодня, 16:20Чиновник жестко разговаривает с девушкой-сиротой в Заволжске
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сегодня, 20:50
Губернатор области прокомментировал историю с сиротой в ЗаволжскеСегодня мы рассказали о конфликте, который случился между девушкой-сиротой и главой Заволжска Алексеем Предтеченским.
Пресс-служба Правительства Ивановской области распространила заявление губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского по данному факту:
"Ни при каких обстоятельствах чиновник не имеет права хамить людям. Такое поведение чиновника недопустимо. Прав человек или не прав, работа (чиновника) - выслушать и решать проблему."
Девушка пришла на прием, чтобы отказаться от выделенной ей квартиры - по ее словам, жилье находится в неудовлетворительном состоянии, принести в такие условия своего грудного ребенка она не может.
В ответ девушка получила ряд резких заявлений, включая нецензурную лексику и отказ в проведении косметического ремонта.
Запись разговора можно посмотреть и послушать ЗДЕСЬ.
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Комментарии (8)
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Не нравится квартира нахаляву ? Покупай сама какую хочешь ! Сделать ремонт сложно ? Денег на ремонт нет ? Нахрена рожать детей тогда, если ни жилья ни денег ??? А если есть жильё, то зачем пришла тогда ?