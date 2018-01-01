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Новости

сегодня, 17:24

На улице Суворова столкнулись две иномарки

(фото)
ДТП на улице Суворова произошло сегодня днем. Столкнулись две иномарки. По словам очевидцев, серебристый Джилити Эмгранд пытался завершить разворот, но не рассчитал свои силы. Маневр водитель закончить не успел: врезался в автомобиль, который ехал прямо. В результате аварии никто не пострадал. А вот иномаркам потребуется серьезный ремонт.

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Комментарии (2)

	


	

	

		
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