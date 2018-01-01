В Иванове задержаны адвокат и следователь

Один - за дачу взятки, другой - за получение





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Сначала правоохранительными органами был задержан адвокат ивановской Центральной коллегии адвокатов Евгений Дорожкин, который, якобы, пытался дать денег должностному лицу в МВД за "содействие" при расследовании уголовного дела.Дорожкин был арестован и помещен в СИЗО.В эти выходные был задержан также следователь полиции. По нашей информации, это сотрудник Октябрьского РОВД.Следственный комитет пока никак не комментирует случившееся.