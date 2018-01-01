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сегодня, 16:20
Чиновник жестко разговаривает с девушкой-сиротой в Заволжске
(видео)
В сети появилось видео, сделанное девушкой-сиротой. Судя по косвенным фактам, пришла она к главе Заволжска Алексею Предтеченскому, чтобы отказаться от выделенной ей квартиры. Объяснив это тем, что жилье находится в неудовлетворительном состоянии, а плите более 25 лет, что не соответствует технике безопасности. Автор видео говорит, что не может принести в такие условия своего грудного ребенка. Голос за кадром спрашивает: «А вы какого х... рожаете детей-то?». И утверждает, что даже косметический ремонт администрация делать не намерена.
Напомним, что наша телекомпания не раз снимала сюжеты о сложностях с маневренным фондом в Заволжске, но таких высказываний чиновники себе ранее не позволяли.
Фото, видео: 168 часов
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Комментарии (59)
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Новость дня
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Владимиру Галочкину, который вывел соседей до обрушения, квартиру уже купили
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Путин наш президент.
Уткнись и помалкивай
вместо того, чтобы засирать чиновника, напишите, что же он должен был сделать, чтобы помочь несчастной сироте?! тем более, она видела квартиру, подписала документы...зачем потом устраивать цирк?
и ни чуть их не жалко
Плита стоит тыщ 5-7.
Просто "сиротинушка" хочет квартиру в новострое с полной отделкой. А не то что ей дали.
Врет девушка.
небось сидишь на теплом местечке и поучаешь - ой какие все глюпые
А пробки не из-за машин а из за полного отсутствия модернизации дорожной сени на протяжении 30-40 лет. Все магистрали как и мосты в городе построены еще в 60-70-х годах.
так что будет только хуже.
меньше только в чечне на кавказе, на чукотке и т.п. где в принципе дорог нет
Сначала прочитайте и подумайте, а потом минусите.
Вот мне 45 лет например. Полжизни я зарабатывал квартиру, растил детей, мотался по частным углам. Легко мне было? Нет. Выть хотелось. Думаю, многие, кто был в такой ситуации и пережил ее, со мной согласятся. Мы ЗАРАБОТАЛИ.
Что мы видим в этой ситуации? Типичный пример сироты, которой все кругом должны, тем более онажемать. Если б мне лет 20 назад дали забесплатно хоть коммуналку, я бы счастью своему не поверил, а тут что - ремонт мне, плиту, негра-швейцара под дверь. Сама-то что сделала для своего жилья? Для тех, кто тебе квартиру дал, для государства то бишь? Не думаю, что администрация Заволжского района выбирает, слетать на Гоа или ремонт ей сделать, у них и ветераны есть, и школы-сады не в лучшем виде, и с медициной не все в порядке, думаю.
В детском доме личность деформируется, привыкает требовать, а отдавать не готова.
Зато видеозапись на телефоне включена заблаговременно, и чувствуется, что речь отрепетирована.