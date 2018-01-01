Чиновник жестко разговаривает с девушкой-сиротой в Заволжске

(видео)



В сети появилось видео, сделанное девушкой-сиротой. Судя по косвенным фактам, пришла она к главе Заволжска Алексею Предтеченскому, чтобы отказаться от выделенной ей квартиры. Объяснив это тем, что жилье находится в неудовлетворительном состоянии, а плите более 25 лет, что не соответствует технике безопасности. Автор видео говорит, что не может принести в такие условия своего грудного ребенка. Голос за кадром спрашивает: «А вы какого х... рожаете детей-то?». И утверждает, что даже косметический ремонт администрация делать не намерена.

Напомним, что наша телекомпания не раз снимала сюжеты о сложностях с маневренным фондом в Заволжске, но таких высказываний чиновники себе ранее не позволяли.

Фото, видео: 168 часов

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