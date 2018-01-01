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Новости

сегодня, 16:20

Чиновник жестко разговаривает с девушкой-сиротой в Заволжске

(видео)

В сети появилось видео, сделанное девушкой-сиротой. Судя по косвенным фактам, пришла она к главе Заволжска Алексею Предтеченскому, чтобы отказаться от выделенной ей квартиры. Объяснив это тем, что жилье находится в неудовлетворительном состоянии, а плите более 25 лет, что не соответствует технике безопасности. Автор видео говорит, что не может принести в такие условия своего грудного ребенка. Голос за кадром спрашивает: «А вы какого х... рожаете детей-то?». И утверждает, что даже косметический ремонт администрация делать не намерена.

Напомним, что наша телекомпания не раз снимала сюжеты о сложностях с маневренным фондом в Заволжске, но таких высказываний чиновники себе ранее не позволяли.

Фото, видео: 168 часов



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Комментарии (59)

	


	

	

		
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  • 
								
									Вета Громова								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							УЖАС! НАДО ГНАТЬ ТАКИХ ЧИНОВНИКОВ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Владимир Щелкунов								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот такие чиновники только в путинской России и могут быть.
    
Путин наш президент.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									федороф								
							
    • 
							
  • 27 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							надо вас посадить на его место...мож плиту купите на свои деньги...а там и другие подтянутся с плитами старыми								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Алексей Иванов								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Советую всем жуликам и их детишкам повторить историю России 19-20 века.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							какая подлая. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Васька Непутевый								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							где других взять?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									свифт								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Есть и другие. Надо по сторонам смотреть, а не идиотские левые программы про кадры придумывать, что бы простых людей захотевших попасть туда, срезать написав полную ерунду про ошибки, которых нет! Программа сделанная под своих!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							оборзела! ей что, коттедж нужен или квартира в Москве? офигела совсем, радовалась бы! Конечно, прикрываться сиротством и ребенком модно								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									свифт								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							О и тут мудак! Я бы на тебя посмотрел. Дадут квартиру, а жить там нельзя. Плиту меняй, и заплати за подключение, иначе не включат газ, то же со светом и теплом. в окнах дыры и т.д. А ты пробовал поработать с грудным ребёнком, яслей нет, в садик годам к трём, в лучшем случае! Ноющий народ? Народ нормальный, мудаков кругом много и к власти они стремятся.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									баба маня								
							
    • 
							
  • 49 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							дайте мне квартиру хоть какую-нибудь								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							правильно чиновник говорит, нарожают ради материнского капитала, а потом и ноют, тьфу...вечно ноющий народ								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									*******								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Она не виновата, что выросла без родителей! Надеюсь они у вас есть! А за такие слова чиновнику в рожу бы там зарядить!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									баба маня								
							
    • 
							
  • 47 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							так у девушки с видио родители тоже есть								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ивановец но не кран								
							
    • 
							
  • сегодня, 21:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							мак.. - в смысле чмошник, тебя это в принципе не касается, кто и ради чего рожает. 
    
Уткнись и помалкивай								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Олег Костин								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Чинушь таких гнать надо говняной тапкой с администрации. Совсем в этих администрациях обнаглели. Наверняка ещё и денег заработали на бедной девчонке, при покупке для неё квартиры.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									свифт								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мудак, и по таким вот мудакам, судят о всех! А таких козлов, единицы! Но по мне не просто гнать, а судить и запрещать занимать любые административные должности, пожизненно!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Необыкновенный Ёжъ 37								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Скоро место освободится..., а копию видео нужно послать в приёмную президента Российской Федерации!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Михайло1980								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							если что, как раз президент довел страну до такого 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Михайло1980								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							критики, причем здесь этот чиновник! Ему сказано, выделить квартиру, он выделил, какие могут быть претензии?! за путина чаще голосуйте, чтобы сосать.
    
вместо того, чтобы засирать чиновника, напишите, что же он должен был сделать, чтобы помочь несчастной сироте?! тем более, она видела квартиру, подписала документы...зачем потом устраивать цирк?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									alex_x								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Миниму, что должен был сделать - вежливо общаться								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ивановец но не кран								
							
    • 
							
  • сегодня, 21:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							вот как раз таких чиновников стреляют и режут граждане от безысходности
    
и ни чуть их не жалко								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									alex_x								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Лошара, 25 лет в органах и попался  съёмку сироты. Сироту жаль								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Эй, путинский электорат. Это реальная картина того, до чего путин довел страну за 17.  Голосуйте за него дальше								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ивановец но не кран								
							
    • 
							
  • сегодня, 21:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							следи за собой утырок								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									leto.x2020								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Гнать таких чиновников надо. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									leto.x2020								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							На сиротские деньги вот он и купил себе квартиру!!!! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Сиротинушка? Да вы посмотрите на маникюр и мех на воротнике + "огрызок" в руках. Чиновник правильно сказал про гр. мужа который не содержит жену с ребенком, в этом-жк контексте и сказано нефиг рожать будущих потенциальных сирот. 
    
Плита стоит тыщ 5-7. 
    
Просто "сиротинушка" хочет квартиру в новострое с полной отделкой. А не то что ей дали. 
    
Врет девушка. 
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Добавлю. Чиновник неправ в резкости выражений, а по сути сказал правду доступным языком (хорошо без мата), а не стал кормить обещаниями и отмазками.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Абсолютно верно,только в основном в стране холопы живут, которые верят только в доброго царя, конкретно вову, другие чиновники в их глазах враги...вообщем они не поймут тех, кто считает,  что девчонка не права								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ивановец но не кран								
							
    • 
							
  • сегодня, 21:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а ты утырок где работаешь? - сколько рабочих мест создал?
    
небось сидишь на теплом местечке и поучаешь - ой какие все глюпые								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Олег Костин								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да я вот за Путина! А ты за кого либералишка? Только и можете тявкать из под коряги								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну так может женишься на сиротинушке, усыновишь её ребёнка и дашь регистрацию? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Олег Костин								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Чиновники просто наши зажрались , даже в нашей дотационной области умудряются карман себе набивать								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В данном, конкретном случае где "зажраность и набитие кармана? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Олег Костин								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ты максс я смотрю все неуймешся								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не, ну раз ты такой правильный и за путина, так женись, осчастливишь одну гражданку России, так же как и вова счастливит россиян								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Олег Костин								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кто ты?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Либералишка)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Олег Костин								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Одни фейки смотрю тут сидят								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Так только реальные пацаны,  которые за путина сидят не с фейка)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									prudnov75@mail.ru								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Сотрудникам правоохранительных органов при наступлении на службу отдают приказ, который звучит так-то приказываю наступить на службу по охране общественного порядка в г. ПУПКИНЕ , при внесении службы соблюдать законность и вежливое обращение с гражданами. Это к тому что человек - служивший. Следующий момент, сирота на квартиру имеет все прописанные в законе права. Но за частую сирот грубо говоря " брюки", беспроводные они, и застраиваться не кому. Но и мы за обсуждением не должны забывать в каком регионе живем- производств нет, предотвращающие предприятия развалины, долги области перед федеральным бюджетом, деньги разворовываются. КАКОЕ ЖИЛЬЕ ЖДАТЬ НУЖДАЮЩИМСЯ?  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я не в курсе в каком регионе Вы живете, но вот мой областной центр, в данный момент, стоит в пробках из автомобилей стоимостью более полумилиона. Откуда у людей деньги?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ивановец но не кран								
							
    • 
							
  • сегодня, 21:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							у нас машин на 1000 жителей н едотягивает до 200 шт - это один из самых низких показателей. В России в среднем 290 шт.
    
А пробки не из-за машин а из за полного отсутствия модернизации дорожной сени на протяжении 30-40 лет. Все магистрали как и мосты в городе построены еще в 60-70-х годах.
    

    
так что будет только хуже.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ивановец но не кран								
							
    • 
							
  • сегодня, 21:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							по итогам 2016 года ивановская область на 71 месте по количеству машин на 1000 человек
    
меньше только в чечне на кавказе, на чукотке и т.п. где в принципе дорог нет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • 50 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Если Вас не устраивают такие показатели как автомобили, то по "серозарплатникам есть другая статистика:в фсс платят всего 360 из 1023 тыщ человек. Даже если отбросить пенсионеров и детей (треть) то добрая половина трудоспособного населения не платит вообще, из этой половины еще львиная часть платит с минималки.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • 55 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А вот автостат пишет что 221 чтука на тыщу при среднем по России 285. Так это не считая того, что многие просто не переригистрируют свои машины.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									prudnov75@mail.ru								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Приношу извинения за ошибки- т9								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Олег Костин								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Сироте помочь надо								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ей помогли, дали хоть какое то жилье, многие сироты вообще без ничего. Все в руках сироты, не рожать пачками, а работать и делать ремонт, начинать жить								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вы не обратили внимание на слова "сиротинушки": родители лишены прав, т.е. они живы. Вот пусть к ним и обращается, а свои деньги я намерен тратить на своих детей. Достаточно того что из моих налогов этой сиротинушке вообще жилье дали. Её дочка будет воспитана в том-же духе: нам государство должно всем, а мы ему ни чем.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									gordimon								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Радоваться надо что вообще дали. А ребенка родила 100 процентов из за выплат путинских								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Бублик								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А мужик-то прав. Хоть и чиновник.
    
Сначала прочитайте и подумайте, а потом минусите.
    
Вот мне 45 лет например. Полжизни я зарабатывал квартиру, растил детей, мотался по частным углам. Легко мне было? Нет. Выть хотелось. Думаю, многие, кто был в такой ситуации и пережил ее, со мной согласятся. Мы ЗАРАБОТАЛИ.
    
Что мы видим в этой ситуации? Типичный пример сироты, которой все кругом должны, тем более онажемать. Если б мне лет 20 назад дали забесплатно хоть коммуналку, я бы счастью своему не поверил, а тут что - ремонт мне, плиту, негра-швейцара под дверь. Сама-то что сделала для своего жилья? Для тех, кто тебе квартиру дал, для государства то бишь? Не думаю, что администрация Заволжского района выбирает, слетать на Гоа или ремонт ей сделать, у них и ветераны есть, и школы-сады не в лучшем виде, и с медициной не все в порядке, думаю.
    
В детском доме личность деформируется, привыкает требовать, а отдавать не готова.
    
Зато видеозапись на телефоне включена заблаговременно, и чувствуется, что речь отрепетирована.                                         								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Добрый злюка								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							поддерживаю чиновника!!!!!!! Охреневшая особа эта сирота!!!! На строительство Крымского моста её отправить с комсомольскими песнями								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Tiger Claw								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Та ситуация, когда чиновник прав. Что у нас сейчас все получают квартиры с плитами и ремонтом. Тут будешь пахать полжизни, а потом ипотеку выплачивать. А получишь голые стены. Плита это вообще не самое сложное в квартире. Можно купить подешевле что нить отечественного производства. Косметический ремонт могут сделать сами если денег нет. Что у ее сожителя рук что ли нет? Действительно на всем готовом привыкли. Многие без своего угла по много лет живут.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Владимир Андреев								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот этого чинушу надот вселить в ту квартиру которую они предложили  девушке. Юрист он блин с высшим образованем, а законов не знает.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • сегодня, 20:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Подавайте в суд и вытрясете из него всё до одного копейки. Пусть отвечает за свой базар гнилой.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									agares11								
							
    • 
							
  • сегодня, 21:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а вы представляете сколько лет этот чиновник людям нервы портил,когда еще работал в прокуратуре и тд								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • 44 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А ты лучше посчитай сколько бабла выкачает эта сиротинушка. Пятерка только как одиночка, плюс на ребенка, плюс прочие льготы и т.п. тыщ на 15 набежит. И это все потому что просто не оформила свои отношения с отцом ребенка. А денежек не хватит в бюджете ТВОЕМУ ребенку, квартиру будешь сам покупать, и пр...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									баба маня								
							
    • 
							
  • 52 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							надо тоже к главе города заявиться с включенной камерой и плачем "мне 30 лет, я не могу родить ребенка пока на моей семье висит ипотека, дайте мне квартиру, в которую я не буду вкладываться лет 10"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Жителям рухнувшего в Юрьевце дома выделили еще 38,5 миллионов
				
сегодня, 10:37

				

				Жителям рухнувшего в Юрьевце дома выделили еще 38,5 миллионов 
								

					
	 Владимиру Галочкину, который вывел соседей до обрушения, квартиру уже купили
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
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