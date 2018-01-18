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сегодня, 15:57
В Иванове открывается выставка кукол и мишек Тедди
30 января в 15.00 в Музее ивановского ситца открывается выставка авторских кукол и мишек Тедди. Все мастера − неоднократные участники общероссийских и международных выставок и конкурсов, многие из них − победители в различных номинациях конкурса «Кукла года», проводимого в рамках ежегодной международной выставки «Искусство кукол».
На выставке представлены более 170 кукол, выполненных в разных техниках и из разных материалов. Во время работы выставки планируется проведение мастер-классов и встреч с мастерами.
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