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В Иванове начинается прием заявок на благоустройство дворовых и общественных территорий
Сегодня в ивановской администрации, на брифинге, посвященном программе «Комфортная городская среда», сообщили, что с 30 января начинается прием заявок от жителей на благоустройство дворовых и общественных территорий. Продлится он 30 дней - до 28 февраля. Подать заявку может любой желающий житель города.
Пока точная сумма выделенных на эти цели средств не оглашается, но по предварительным данным, она несколько выше, чем в прошлом году. Известно, что ряд сложностей возник с парками - их по ряду причин включить в список территорий, которые будут облагорожены, пока невозможно. 29 января в 16.00 в актовом зале администрации г.Иваново состоится обучающий семинар, на котором можно будет получить ответы на все вопросы, связанные с реализацией этой программы.
Ниже мы приводим список общественных территорий, требующих ремонта. Ивановцы могут выбрать ту, что они считают наиболее срочно требующей благоустройства, и выразить свое мнение с помощью заявки в городскую администрацию. Ее можно прислать по электронной почте или принести лично.
Подробности смотрите в вечернем выпуске программы "Губерния"
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Комментарии (3)
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- свифтсегодня, 16:55Конечно начинается. Все деньги в Иваново забрали, теперь давайте там делать. А районы опять нахрен послали. И заявки приняли и рассмотрели и проекты и экспертизы готовы и деньги были обещаны, а теперь говорят денег не будет, перенесём на 19 год? Вам там в городе голодно стало что ли, воровать нечего? Или мы перебьёмся. В Лежнего, всё забрали и т.д. ВСЁ! зато в Иваново всё отдалт и денег там теперь и за них и за все райны месте взятые. А мы радовались что Москва больше в этом году дала! Хрен вам ребята, а не выборы осенью в районах, набирайте голоса в Иваново, а мы поржём!
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- dimakurilov@rambler.ruсегодня, 18:54А кто и за сколько определяет эти территории? Таксу назовите. Нам тоже нужно благоустроить двор. Кому, куда и сколько заносить
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- kjutr23 минуты назадНе так всё весело как бы хотелось Законом предусмотрено расходы на содержание двора в ходят в оплату за содержание дома.То есть собственники,которые будут принимать решение.что они хотят видеть в своих дворах,должны быть готовы к тому,что сумма в платёжках возрастёт.Документ опубликован в Российской газете от 21.01.2017 для начала ознакомьтесь перед тем как примите решение.
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