В Иванове начинается прием заявок на благоустройство дворовых и общественных территорий

Сегодня в ивановской администрации, на брифинге, посвященном программе «Комфортная городская среда», сообщили, что с 30 января начинается прием заявок от жителей на благоустройство дворовых и общественных территорий. Продлится он 30 дней - до 28 февраля. Подать заявку может любой желающий житель города.

Пока точная сумма выделенных на эти цели средств не оглашается, но по предварительным данным, она несколько выше, чем в прошлом году. Известно, что ряд сложностей возник с парками - их по ряду причин включить в список территорий, которые будут облагорожены, пока невозможно. 29 января в 16.00 в актовом зале администрации г.Иваново состоится обучающий семинар, на котором можно будет получить ответы на все вопросы, связанные с реализацией этой программы.



Ниже мы приводим список общественных территорий, требующих ремонта. Ивановцы могут выбрать ту, что они считают наиболее срочно требующей благоустройства, и выразить свое мнение с помощью заявки в городскую администрацию. Ее можно прислать по электронной почте или принести лично.



Подробности смотрите в вечернем выпуске программы "Губерния"

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