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Новости

сегодня, 14:29

Чемпионаты по чтению вслух для детей и взрослых пройдут в Иванове

Главный победитель получит 300 тысяч рублей
В Иванове 27 января состоится полуфинал Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников "Страница 18".  Победитель будет представлять свой регион на дальнейших этапах. Финал состоится в летом в Москве. Уже в июле жюри выберет победителя, который получит главный приз в размере 300 тысяч рублей. Соревнуются участники из более чем 90 городов.

По завершении детского чемпионата пройдет взрослый командный турнир "Кубок Дудок" для участников 18+. Он запланирован в трех городах: 30 января - в Иванове, 31 января - в Костроме и 20 февраля - в Ярославле. Финал состоится 21 февраля в Ярославле.




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  • сегодня, 15:37
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							Когда уже проведут чемпионат по счету вслух до 100?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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