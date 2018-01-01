Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 14:22

В Иванове генеральный директор коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов

Речь идет о почти 13 миллионах рублей
По данным следствия, в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года единственный участник и генеральный директор коммерческой организации, осуществляющей строительство жилых и нежилых зданий, вносил в документы бухгалтерской отчетности и налоговые декларации по НДС ложные сведения о закупке строительных материалов. Указанные действия повлекли неправомерное получение фирмой налогового вычета по НДС за указанные налоговые периоды. Таким образом подозреваемый уклонился от уплаты НДС в общей сумме более 12,7 миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование по уголовному делу продолжается, сообщает пресс-служба следственного комитета по Ивановской области.

  • оцените новость:
  • (0)
  • 1705
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Жителям рухнувшего в Юрьевце дома выделили еще 38,5 миллионов
				
сегодня, 10:37

				

				Жителям рухнувшего в Юрьевце дома выделили еще 38,5 миллионов 
								

					
	 Владимиру Галочкину, который вывел соседей до обрушения, квартиру уже купили
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1325						
    •