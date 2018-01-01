Новости
сегодня, 14:22
В Иванове генеральный директор коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов
Речь идет о почти 13 миллионах рублейПо данным следствия, в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года единственный участник и генеральный директор коммерческой организации, осуществляющей строительство жилых и нежилых зданий, вносил в документы бухгалтерской отчетности и налоговые декларации по НДС ложные сведения о закупке строительных материалов. Указанные действия повлекли неправомерное получение фирмой налогового вычета по НДС за указанные налоговые периоды. Таким образом подозреваемый уклонился от уплаты НДС в общей сумме более 12,7 миллионов рублей.
Преступление выявлено сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование по уголовному делу продолжается, сообщает пресс-служба следственного комитета по Ивановской области.
- оцените новость:
-
(0)
- 1705
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 10:37Жителям рухнувшего в Юрьевце дома выделили еще 38,5 миллионов
Владимиру Галочкину, который вывел соседей до обрушения, квартиру уже купили
-
(0)
- 1325