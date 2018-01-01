В Иванове осудили несовершеннолетних девочек, похищавших у родителей подруги крупные суммы - до 80 тысяч рублей

Самой старшей было всего 16 лет

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Зачинщицей ряда преступлений стала самая старшая из девочек - ей 16 лет. Именно она рассказала подругам, что знает, где в доме их общей знакомой хранят деньги. После чего ее пригласили в гости, где одна из девочек отвлекала внимание, а две другие взяли ключи от дома из куртки гостьи и отправились в дом ее родителей. Так из сейфа-книги деньги, принадлежащие семье, похищались не раз. Одна из девочек при этом стояла на улице, чтобы в случае чего предупредить об опасности. Таким образом похищались средства в размере 55, 80 и 50 тысяч рублей. Известно, что деньги тратились на развлечения и покупку одежды.Несовершеннолетним вменили совершение краж по предварительному сговору группой лиц с причинением значительного ущерба и незаконным проникновением в жилище.Установлено, что несовершеннолетние прогуливали уроки, употребляли спиртные напитки, не ночевали дома и совершали мелкие хищения из магазинов. Из-под контроля родителей девочки практически вышли. В итоге самой старшей назначили наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно, остальным - от 1,5 до 2-х лет лишения свободы условно. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.