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Новости

сегодня, 14:05

В Иванове осудили несовершеннолетних девочек, похищавших у родителей подруги крупные суммы - до 80 тысяч рублей

Самой старшей было всего 16 лет
Зачинщицей ряда преступлений стала самая старшая из девочек - ей 16 лет. Именно она рассказала подругам, что знает, где в доме их общей знакомой хранят деньги. После чего ее пригласили в гости, где одна из девочек отвлекала внимание, а две другие взяли ключи от дома из куртки гостьи и отправились  в дом ее родителей. Так из сейфа-книги деньги, принадлежащие семье, похищались не раз. Одна из девочек при этом стояла на улице, чтобы в случае чего предупредить об опасности. Таким образом похищались средства в размере 55, 80 и 50 тысяч рублей. Известно, что деньги тратились на развлечения и покупку одежды.

Несовершеннолетним вменили совершение краж по предварительному сговору группой лиц с причинением значительного ущерба и незаконным проникновением в жилище.

Установлено, что несовершеннолетние прогуливали уроки, употребляли спиртные напитки, не ночевали дома и совершали мелкие хищения из магазинов. Из-под контроля родителей девочки практически вышли. В итоге самой старшей назначили наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно, остальным - от 1,5 до 2-х лет лишения свободы условно. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Ибрагимов								
							
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  • сегодня, 14:15
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							Ограбила родителей с помощью подружек. Глупые примитивные щели!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									dimakurilov@rambler.ru								
							
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  • сегодня, 18:56
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							Откуда такие деньги в нищем ереваново?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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