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сегодня, 12:00
Эксперты-криминалисты массово снимают отпечатки пальцев у студентов
(фото)Сегодня в рамках Студенческого десанта в экспертно-криминалистическом центре УМВД проходит экскурсия для студентов. Специалисты показывают коллекцию оружия, проводят для всех желающих дактилоскопию, учат отличать поддельные банкноты. Подробности смотрите в вечернем выпуске программы "Губерния".
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Комментарии (5)
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- Медведьсегодня, 12:03"желающим" в задницу еще и чип вставят, чтоб потом ЛизаАлерт без работы остались
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- adimiv оldсегодня, 12:14Нее, среди этих одураченых балбесов очень много навальнят поэтому ЧК не спит
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- Fantomasсегодня, 14:46Вов Чен Пу следит за каждым!
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- Вадимсегодня, 16:36И опять заголовок противоречит содержанию статьи, Барсы, ну зачем это вам ?
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- федороф16 минут назадбазу наполняют...потом особо недовольному скажут, что он педофил, и покажут его отпечатки...а народ в соцсетях будет орать:"Распни его!"
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