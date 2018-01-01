Эксперты-криминалисты массово снимают отпечатки пальцев у студентов

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Сегодня в рамках Студенческого десанта в экспертно-криминалистическом центре УМВД проходит экскурсия для студентов. Специалисты показывают коллекцию оружия, проводят для всех желающих дактилоскопию, учат отличать поддельные банкноты. Подробности смотрите в вечернем выпуске программы "Губерния".