Выплаты за капремонт пожилым начнут выдавать раз в месяц

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сегодня, 11:22
Выплаты за капремонт пожилым начнут выдавать раз в месяцС апреля компенсации за капремонт 70-летним и всем, кто старше, начнут выдавать раз в месяц. Речь идет о выплатах, предоставляющихся сейчас по итогам полугода.
Получат выплаты около 8 тысяч ивановцев. Компенсируют затраты на капремонт пенсионерам за счет субсидии Минстроя - там планируют выделить почти 9 миллионов рублей - и средств регионального бюджета. Софинансирование составит около 1 миллиона рублей.
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