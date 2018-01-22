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Новости

сегодня, 15:25

На "карте нарушений" утверждается, что в Иванове незаконно распространялись АПМ при сборе подписей

Как утверждают заявители КАРТЫ НАРУШЕНИЙ, в Ивановской области на пунктах сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в Президенты РФ инициаторами используются агитационные печатные материалы, изготовленные с нарушением закона.

Заявители обращают внимание, что АПМ были изготовлены тиражом 5 экземпляров 5 января 2018 года у индивидуального предпринимателя Ермакова Ильи Сергеевича, ИНН 370257509201 - так было указано на самих материалах.
При этом в журнале поступивших в Избирательную комиссию Ивановской области уведомлениях, ИП Ермаков И.С. сообщил о своих возможностях оказывать такие услуги только 9 января 2018 года. 
По мнению заявителей, 5 января изготовление таких агитационных материалов было произведено с нарушением закона. 

Ранее на "КАРТЕ НАРУШЕНИЙ" еще один заявитель высказывал мнение, что на сайте ivanovonews уведомление о сборе подписей в поддержку В.В.Путина было осуществлено без оплаты, а значит может быть нарушен закон. 
Уведомление, действительно, было осуществлено без оплаты. Однако данные действия разрешены законом при условии равного доступа кандидатов к ресурсу. Редакция Ivanovonews готова предоставить возможность разместить уведомление о сборе подписей любому обратившемуся кандидату или его законному представителю. Но на сегодняшний день других обращений в редакцию на этот счет не было.


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