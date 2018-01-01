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Новости

сегодня, 11:14

22-летняя жительница Лежнева воткнула нож в грудь своему гражданскому мужу

В дежурную часть поселка Лежнево поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что с ножевым ранением груди за помощью обратился 35-летний мужчина. Полицейскими установлено, что между потерпевшим и его 22-летней сожительницей произошел бытовой конфликт. В ходе внезапно возникшей ссоры гражданская жена схватила нож и ударила мужчину в грудь. В содеянном фигурантка призналась и написала явку с повинной. По факту криминального происшествия полицейскими проводится проверка, устанавливается степень тяжести телесных повреждений. Решается вопрос о принятии процессуального решения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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