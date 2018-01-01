79 молодых семей из Ивановской области улучшат жилищные условия c помощью субсидий

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Сегодня на заседании правительства Ивановской области принято постановление о распределении субсидий муниципальным образованиям на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области" в 2018 году. Для участия в программе отобраны 23 муниципальных образования. Субсидия из федерального бюджета на реализацию госпрограммы в 2018 году составит более 21,2 млн рублей, финансирование из бюджета области - свыше 9,2 млн рублей. Улучшить свои жилищные условия в текущем году смогут 79 молодых семей региона.